"Пепелище": названо вероятное место нанесения ядерного удара США

"Пепелище": названо вероятное место нанесения ядерного удара США
Фото: www.pixabay.com
Вашингтон внимательно просчитывает свои действия

Экспертное сообщество констатирует тот факт, что многие западные деятели начали постепенно разминать вопрос начала полномасштабной ядерной войны. По мнению опытного политолога Марата Баширова, уже сейчас можно определить место, куда первым делом отправят свои смертоносные боеголовки американцы.

Специалист считает, что уже в ближайшее время Вашингтон может отдать приказ по нанесению удара малыми ядерными зарядами. При этом американцы вряд ли станут бить со стороны Украины. Сейчас у США есть место, которое представляет для них значительно большую опасность.

Баширов пояснил, что речь идет о ситуации, разворачивающейся вокруг Китайской Народной Республики. Сейчас при поддержке западных кураторов в районе Поднебесной "закручивается параллельный украинскому кейс Китай – Тайвань – Северная Корея – Южная Корея – Япония".

Политолог объяснил, что данная ситуация таит больше опасности для американцев. Если в украинском кризисе Белый дом интересуют лишь вопросы, связанные с энергоресурсами, то с Китаем американцы ведут более масштабную войну. США борются за валютный контроль, за логистические коридоры, а также за вассальную сеть в азиатском и африканском регионах. Небольшие ядерные удары позволят Вашингтону сдержать темпы развития китайской республики на несколько десятилетий.

А вот бить неподалеку от Европы им невыгодно, так как "на ядерном пепелище" денег не заработаешь.

К слову, недавно Дмитрий Медведев заявил о риске начала полноценной ядерной войны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей