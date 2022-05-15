Вашингтон внимательно просчитывает свои действия

Экспертное сообщество констатирует тот факт, что многие западные деятели начали постепенно разминать вопрос начала полномасштабной ядерной войны. По мнению опытного политолога Марата Баширова, уже сейчас можно определить место, куда первым делом отправят свои смертоносные боеголовки американцы.



Специалист считает, что уже в ближайшее время Вашингтон может отдать приказ по нанесению удара малыми ядерными зарядами. При этом американцы вряд ли станут бить со стороны Украины. Сейчас у США есть место, которое представляет для них значительно большую опасность.

Баширов пояснил, что речь идет о ситуации, разворачивающейся вокруг Китайской Народной Республики. Сейчас при поддержке западных кураторов в районе Поднебесной "закручивается параллельный украинскому кейс Китай – Тайвань – Северная Корея – Южная Корея – Япония".

Политолог объяснил, что данная ситуация таит больше опасности для американцев. Если в украинском кризисе Белый дом интересуют лишь вопросы, связанные с энергоресурсами, то с Китаем американцы ведут более масштабную войну. США борются за валютный контроль, за логистические коридоры, а также за вассальную сеть в азиатском и африканском регионах. Небольшие ядерные удары позволят Вашингтону сдержать темпы развития китайской республики на несколько десятилетий.

А вот бить неподалеку от Европы им невыгодно, так как "на ядерном пепелище" денег не заработаешь.

К слову, недавно Дмитрий Медведев заявил о риске начала полноценной ядерной войны.