Потеря региона для РФ недопустима

Политолог Евгений Сатановский полагает, что в своих заявлениях о "демилитаризации" Калининграда представители Польши ностальгируют о старых временах. Однако подобные высказывания могут спровоцировать острую фазу конфликта на европейском континенте.

Так эксперт отреагировал на слова польского министра обороны Ромуальда Шереметьева, который призвал заняться "демилитаризацией" Калиниграда после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Отдельно он назвал регион "пороховой бочкой между ног", передает телеканал "360".

Сатановский считает, что заявление министра обороны Польши – не только угроза Калининграду, но и России в целом. По его словам, в современном мире возможно все, а дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от решений российских властей сохранить государство и расширить зону влияния.

Если страны НАТО нападут на регион, то Россия потеряет выход к Балтийскому морю, что в последствии спровоцирует усиление политики "удушения" страны со стороны Запада.

"Сегодня Варшава ностальгирует по тем временам, когда в составе страны были Смоленск и Вильнюс. Это можно назвать фантомными болями", – приводит его слова "Взгляд".

При этом эксперт отметил, что в последнее время Польша находится на передовой линии атаки против России, не исключив, что в ближайшее время это может спровоцировать новую "русско-польскую войну".