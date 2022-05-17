Россия окончательно решила выйти из Совета государств Балтийского моря

На присутствие России в регионе это не повлияет

Российский МИД сообщил, что страна приняла решение выйти из Совета государств Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", – отметили в министерстве.

В МИД полагают, что западные страны монополизировали деятельность совета в своих целях. Перспективы по налаживанию отношений в организации Россия не видит, поэтому приняла соответсвтвующее решение. 

Как передает URA.RU, Сергей Лавров уже уведомил об этом министров стран-членов СГБМ, Жозепа Борреля, а также секретариат Совета в Стокгольме. 

Источник: сайт МИД РФ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей