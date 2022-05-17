На присутствие России в регионе это не повлияет

Российский МИД сообщил, что страна приняла решение выйти из Совета государств Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", – отметили в министерстве.

В МИД полагают, что западные страны монополизировали деятельность совета в своих целях. Перспективы по налаживанию отношений в организации Россия не видит, поэтому приняла соответсвтвующее решение.

Как передает URA.RU, Сергей Лавров уже уведомил об этом министров стран-членов СГБМ, Жозепа Борреля, а также секретариат Совета в Стокгольме.