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Знаменитые пранкеры Вован и Лексус покорили очередную высоту на своем нелегком поприще. Судя по опубликованному в интернет-пространстве тизеру, звездам Сети удалось пообщаться с Джорджем Бушем-младшим.
Известно, что этот политик занимал пост главы Соединенных Штатов Америки в период с 2001-го по 2009-й годы. Полная версия видеоролика должна появиться в общем доступе уже 19 мая.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в анонс попала фраза Буша о нынешней ситуации. Кровожадный американский политик заявил:
"Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск".
Судя по всему, пранкеры обратились к нему от имени какого-то высокопоставленного украинского чиновника.
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