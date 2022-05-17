Любимцы публики поймали "большую рыбу"

Знаменитые пранкеры Вован и Лексус покорили очередную высоту на своем нелегком поприще. Судя по опубликованному в интернет-пространстве тизеру, звездам Сети удалось пообщаться с Джорджем Бушем-младшим.



Известно, что этот политик занимал пост главы Соединенных Штатов Америки в период с 2001-го по 2009-й годы. Полная версия видеоролика должна появиться в общем доступе уже 19 мая.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в анонс попала фраза Буша о нынешней ситуации. Кровожадный американский политик заявил:

"Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск".

Судя по всему, пранкеры обратились к нему от имени какого-то высокопоставленного украинского чиновника.