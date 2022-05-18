Санду выступила с рядом заявлений

В последнее время отношения нашей страны с некоторыми европейскими государствами оставляют желать лучшего. После прихода на пост главы Молдавии обладательницы румынского паспорта Майи Санду риторика Кишинева в отношении Москвы резко ужесточилась. Сегодня, 18 мая, президентша выступила с рядом громких заявлений.



Так, глава молдавской республики объявила, что требует от российской стороны вывести наших миротворцев с территории Приднестровья. Санду считает, что российские бойцы "нарушают нейтралитет республики".

Глава Молдавии уверяет, что сегодня нет никаких предпосылок для вовлечения страны в войну, а значит российские миротворцы должны покинуть территорию Приднестровья. Любопытно, что такие заявления президентша делает на фоне ряда терактов, совершенных на землях непризнанной республики.

Кроме того, глава Молдавии объявила, что отказывается признавать легитимность проведенного в Крыму референдума и считает полуостров частью украинского государства. Более того, Кишинев не признает суверенность Луганской и Донецкой народных республик.