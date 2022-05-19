Партнерами не разбрасываются: почему Турция не ввязалась в конфликт с РФ

Партнерами не разбрасываются: почему Турция не ввязалась в конфликт с РФ
Abdurrahman Antakyali/www.globallookpress.com
У двух стран весьма тесные экономические связи

Анкара находится не в том положении, чтобы вступать в конфликт с Российской Федерацией. Причиной тому являются достаточно тесные экономические связи двух стран, пишет The National Interest.

Как отмечает источник, в отличие от восточноевропейских государств, таких как Венгрия и Сербия, Турция находится в весьма шатком положении. Его сложность вызвана особенностями государственной экономики, не только географическим расположением. Так, страна имеет коммерческие и военные связи как с РФ, так и с Украиной.

По этой причине, пишет The National Interest, Турция воздержалась от антироссийских санкций.

"У Анкары нет возможностей и желания лишиться основного партнера, когда лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла рекорда за двадцать лет", – пишет обозреватель Харун Карчик.

Журналист напомнил, что 45% поставок голубого топлива в страну обеспечивает Россия (70% – пшеница, 17 – нефть). Туристический сектор имеет одно из ключевых значений для экономики – 19 процентов от общего числа путешественников в Турции составляют россияне, сообщает "Свободная Пресса".

Обозреватель также напомнил, что "Росатом" ведет строительство АЭС "Аккую", открытие которой состоится в 2023 году, пишет "Общественная служба новостей".

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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