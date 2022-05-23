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Вашингтон привык чувствовать себя хозяином на международной арене. Такого положения в мировом пространстве удалось добиться благодаря финансовым институтам и тонким махинациям американских политиков. Однако сейчас гегемония Соединенных Штатов Америки стоит на краю пропасти. Как подчеркнул экс-советник ряда лидеров США Патрик Бьюкенен, один неверный шаг в отношениях с Россией может скинуть США в пропасть.
Опытный государственный деятель особо отметил, что для Америки жизненно важно не обострять конфликтную ситуацию с Российской Федерацией. Дальновидный эксперт подчеркнул, что усиление конфронтации с Москвой приведет к тому, что Россия неминуемо сблизится с Китайской Народной Республикой.
Такой тандем в мировом пространстве обещает Америке самые плачевные последствия. Бьюкенен напомнил, что даже в весьма сложный период "холодной войны" американские главнокомандующие пытались сохранить какие-то контакты с советскими руководителями.
За всю историю Соединенных Штатов Америки они ни разу прямо не воевали с Россией. Отказ от этой традиции подтолкнет Москву и Пекин к созданию союза, который получит все возможности для того, чтобы прекратить гегемонию США.
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