Правоохранители пришли к Додону с обыском

Генеральная прокуратура Молдавии ведет в отношении бывшего президента республики Игоря Додона расследование. Помимо получения взятки, его подозревают в предательстве родины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сегодня, 24 мая, стало известно, что правоохранители из Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности пришли в дом Додона с обыском. Сотрудники подозревают его в виновности по четырем статьям: получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, незаконном обогащении, финансировании политической партии со стороны криминальной организации, а также предательстве родины. Информацию подтвердила глава пресс-службы генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпеек.

Расследование в отношении Игоря Додона было возбуждено после того, как в 2020 году появилась запись, на которой на тот момент президент встречается с лидером Демпартии Плахотнюком – он вручил лидеру черный пакет.

"Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу, потому что завтра у меня в пять часов вылет. В понедельник он должен выплатить зарплаты", – ответил на жест глава Молдавии.

В прокуратуре считают, что Додон причастен к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom, передает "Свободная пресса".

