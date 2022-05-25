Высокий пост получил Александр Куренков

Сегодня, 25 мая, стало известно, кто возглавит Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Соответствующее решение принял глава нашей страны Владимир Путин.



По распоряжению главнокомандующего, высокую должность занял заместитель директора Росгвардии, генерал-майор Александр Куренков.

Напомним, осенью прошлого года трагически погиб главный спасатель страны Евгений Зиничев. После его смерти МЧС временно возглавлял Александр Чуприян.