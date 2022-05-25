Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Сегодня, 25 мая, стало известно, кто возглавит Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Соответствующее решение принял глава нашей страны Владимир Путин.
По распоряжению главнокомандующего, высокую должность занял заместитель директора Росгвардии, генерал-майор Александр Куренков.
Напомним, осенью прошлого года трагически погиб главный спасатель страны Евгений Зиничев. После его смерти МЧС временно возглавлял Александр Чуприян.
О планах Пекина разузнали американские журналисты