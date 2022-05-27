Главный недостаток до сих пор дает о себе знать

В Соединенных Штатах найдутся немногие, кто захочет послужить в вооруженных силах. Это основная проблема и наиболее слабое место для Министерства обороны США, считает журналист Крис Хеджес.

Обозреватель указал, что порядка 7 процентов американского населения имеют опыт боевой службы. Однако такую статистику местные милитаристы предпочитают не афишировать.

Хеджес считает, что попытки американской администрации увеличить численность желающих послужить родной стране американцев тщетны – не помогают даже льготные программы. Проблема американской армии – ее контрактная основа, которая мешает набрать доступный личный состав, передает "Общественная служба новостей".

Обозреватель напомнил, что во время конфликтов в ближневосточном регионе США пытались расширить численность своего контингента продлениями контрактов и наймов ЧВК, однако побед достичь не удалось.