Пора бы уже давно сместить акценты, иронизирует политолог

Действующая американская администрация продолжает стремительно терять свои позиции – лишь 36 процентов опрошенных американцев одобряют деятельность президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его команды. Как считает политолог Татьяна Монтян, пора Белому дому винить во всем не Путина, а инопланетян.

На фоне такого падения поддержки среди избирателей Вашингтону необходимо придумать нового внешнего врага всех бед – пусть на этот раз это будет кто-то другой, иронизирует эксперт.

Хотя текущий рейтинг Байдена выше, чем тот, который был у Дональда Трампа в 2017 году. Однако на тот момент, указала спикер, в отношении президента вели мощнейшую черную пиар-компанию, нацеленную на его дискредитацию. Хотя рейтинг Байдена обваливается даже на фоне поддержки американских медиа (за исключением Fox News).

"В общем, осень и выборы близко. А там и посмотрим, кто кого в санкционочку переиграл", – добавила Монтян.

Как пишет "Свободная Пресса", санкционные меры Запада, инициированные администрацией Байдена, ударят по самим Соединенным Штатам – такие меры лишь вызывают сплоченность общества.