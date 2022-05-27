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Два греческих нефтяных танкера были захвачены в международных водах иранскими военными во время плавания в Ближневосточном заливе. Об этом сообщает Lloyd List Intelligence. Инцидент произошел после ссоры между Тегераном и Афинами из-за задержания российского судна с иранской нефтью неподалеку от острова Каристос.
Ранее, 24 мая, танкер Lana, который ходит под российским флагом, был задержан в Греции по обвинению в нарушении антироссийских санкций. Министерство юстиции США постановило конфисковать с судна иранскую нефть. Позже выяснилось, что структура, которой принадлежит корабль, не подпала под запретительные меры ЕС.
По данным издания, днем в пятницу к кораблям Suezmax Delta Poseidon и Prudent Warrior, выполняющим рейс под греческим флагом, подошли иранские вертолеты. Военные взяли судна на абордаж, а затем доставили в иранские воды. Танкеры перевозили нефть для США.
В греческом МИД остались крайне недовольны действиями Ирана. Ведомство вызвало посла страны для выражения протеста. Захват судна, отметили в министерстве, эквивалентнен акту пиратства.
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