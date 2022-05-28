Быстро и дешево: в Латвии готовят эффектный жест против советской культуры

Быстро и дешево: в Латвии готовят эффектный жест против советской культуры
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рижская мэрия держит подробности операции в тайне

Латвийские власти активно готовятся к ликвидации советского памятника воинам-освободителям. Один из возможных вариантов того, как это будет сделано – подрыв монумента, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсас. Об этом пишут местные СМИ.

Такое заявление чиновник сделал во время встречи с предпринимателями, которые хотят поучаствовать в демонтаже. По его словам, подрыв памятника обошелся бы властям в разы дешевле, чем любые демонтажные работы. К тому же, процедура проходит в значительно быстрей. Отдельно он подчеркнул, что окончательный способ ликвидации пока не выбран.

Мэрия намеревается не разглашать информацию о дате и том, какая организация будет этим заниматься, опасаясь провокаций. Разрешение на снос власти получили 12 мая, окончание всех работ планируют не позднее 15 ноября. 

Памятник Освободителям Риги был возведен в 1985 году. Ежегодно в День Победы у его подножия собираются тысячи жителей столицы. После выхода Латвии из СССР мемориал неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать. 

Источник: RuBaltic
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