Китаю задумали устроить Бучу в Синьцзяне

Китаю задумали устроить Бучу в Синьцзяне
Фото: www.pixabay.com
Провокаторы действуют по одной методичке

Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Западные провокаторы стараются сохранить бразды правления в своих руках и готовы идти на все. Так, выяснилось, что в Китае планировали организовать провокацию по типу Бучи.

Скандал планировали осуществить во время визита Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет.

Как раз накануне ее поездки хакеры хвастались неслыханной добычей из полицейских файлов в Синьцзяне. Речь идет о неких зверствах, которым якобы подвергаются жители этого региона со стороны китайских властей. Западная машина пропаганды давно обвиняет Китай в ущемлении прав уйгуров (нацменьшинство мусульман, проживающих  в этой северо-западной провинции КНР).

Однако кадры зверств оказались плохо сделанной "липой". Например, многих удивило, что в материалах использовано приличное количество иероглифов полного написания. При этом в Китайской Народной Республике давно упростили письменность, а вот на проамериканском Тайване такая реформа проведена не была. Таким образом, стало очевидно, где клепали очередной фейк, пишет РИА "Новости".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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