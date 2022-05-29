В Молдавии прошел массовый антиправительственный митинг

Прозападная власть не устраивает жителей

Сегодня, 29 мая, в молдавской столице Кишиневе прошел крупный антиправительственный митинг. В мероприятии приняли участие тысячи жителей со всей республики.

Люди выражают свое недовольство из-за действия текущих властей. Решения, которые принимает обладательница румынского паспорта и глава Молдавии Майя Санду, многих не устраивают.

Молдаване, которые выступали на митинге, подчеркивали, что стране необходимо развивать евразийское экономическое сотрудничество.

"Европейскую интеграцию на хлеб не намажешь", – напоминают люди, которые понимают, как население нуждается в энергетических и других ресурсах.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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