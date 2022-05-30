Он покинул пост еще в апреле

Валентин Юмашев, зять экс-президента России Бориса Ельцина, уволился с должности советника Владимира Путина, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Свой пост он занимал с 1998 года.

По заявлению Людмилы Телен, заместителя исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина, такое решение он принял по собственному желанию.

Второй источник на условиях анонимности рассказал, что Юмашев перестал исполнять свои обязанности еще в апреле. Издание отмечает, что большой роли в принятии решений в качестве советника президента он не имел.

Журналисты обратились за подтверждением к Дмитрию Пескову и самому Валентину Юмашеву, однако комментария не получили.