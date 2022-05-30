Отомстить России: США окончательно решили судьбу Молдавии

Отомстить России: США окончательно решили судьбу Молдавии
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Румыния готовится к переделу территорий

Российский политолог Сергей Марков заявил, что Вашингтон вместе с Бухарестом давно обсуждают будущее Молдавской республики. По его словам, к окончательной договоренности они пришли около месяца назад. 

Изначально Румыния надеялась забрать Молдавию себе, но как-то избежать присоединения Приднестровья – не хотелось бы провоцировать российскую армию. Американцы, в свою очередь, считают, что страна должна быть взята целиком.

Около месяца назад США и Румыния решили, что Молдавия отойдет Украине, однако решительно против этого выступила Майя Манду. Тогда Вашингтон предложил компромисс – отдать Киеву лишь Приднестровье.

"Заодно и Путину показать кузькину мать: создать второй фронт, оттянуть войска. Тут появляется Майя Санду: может не надо войны на территории Молдовы, если тут появятся русские войска, от нас мокрое место останется. Уперлась рогом: не дам", – приводит его слова "Политнавигатор". 

Марков отметил, что в последнее время обстановка в регионе серьезно обострилась. Он считает, что за этим может стоять Бухарест, который договорился с Киевом о скором захвате Приднестровья. Во вторжении заинтересованы США, поскольку в Колбасне находится крупнейший склад с советским вооружением. 

Источник: Политнавигатор ✓ Надежный источник
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