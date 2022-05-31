По всем законам логики, стране давно пора исчезнуть с геополитической карты мира

Соединенным Штатам Америки давно пора прекратить свое существование. Анализ положения дел внутри государства говорит о том, что страна фактически "расползается по швам". Тем не менее, на сегодняшний день США продолжают оставаться целостным государством. В чем кроется залог успеха Америки, объяснил известный российский политолог Сергей Михеев.



Эксперт указал, что уровень бедности в Граде на холме давно зашкаливает. Простые жители Америки с огромным недовольством взирают на то, что творят их верховодцы. Однако, несмотря на все негативные факторы, Штаты до сих пор не развалились. Как подчеркнул Михеев, Америку спасает только одно – ее географическое положение.

Эксперт объяснил, что за счет размещения на далеком континенте, Вашингтону всегда удавалось избегать сокрушительного влияния мировых войн. Если бы на долю Америки выпали испытания европейцев, эта страна давно перестала бы существовать. Однако особенность размещения позволяет Штатам сохранять целостность и даже дает силы на навязывание собственной позиции другим государствам.

"Мы переоцениваем мощность и благоденствие Америки", – подчеркнул Михеев.

Эксперт убежден, что успех США базируется не на феноменальных финансовых достижениях, а исключительно на удобном расположении.