Страна наращивает влияние по разным фронтам

Москва не может надеяться, что Анкара способна противостоять расширению НАТО в будущем, хотя сейчас турецкие власти и сопротивляются приему Финляндии и Швеции. Россия уже подготовила четыре контрмеры, которые будет использовать против разрастания блока, пишет китайский эксперт Ван Сяньцзюй в статье для "Хуаньцю шибао".

В первую очередь, Кремль выступил со строгим предупреждением для стран, указав, что расширение альянса приведет к последствиям. Россия отметила, что положительное решение Финляндии и Швеции вряд ли укрепит их безопасность. Москва отметила, что будет наращивать военное присутствие на рубежах, а это к денуклеаризации Балтийского моря не приведет.

Второе – усиление роли ОДКБ. Осенью страны договорились о совместных учениях, чтобы отработать действия по устранению военных угроз. Также Путин выступил с заявлением о наращивании взаимодействия с ШОС и СНГ.

Третий пункт заключается в том, что Россия стала поддерживать больше контактов с Шанхайской организацией сотрудничества. Аналитики полагают, что расширение НАТО может повлечь за собой рост влияния ОДКБ и ШОС в других регионах.

Последний касается развития ЕАЭС, которое активизировалось после 25 февраля, сообщает URA.RU.

При этом эксперт отметил, что Запад прекрасно видит старания России по противодействию, придумывая новые контрмеры. Однако, по его словам, Москва имеет в этом вопросе значительные преимущества.