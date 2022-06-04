В Польше призвали Евросоюз самораспуститься

В Польше призвали Евросоюз самораспуститься
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com
Европейским странам нужна новая коалиция без Варшавы и Будапешта

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Евросоюз должен объявить о своем самораспуске из-за согласия на польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса. Об этом он сказал в интервью изданию Interia.

Политик считает, что одобрение Европейской комиссией плана является поражением. Компромисс со стороны ЕС будет, по его мнению, крайне губительным. 

До начала спецоперации между Европейским союзом, Польшей и Венгрией были серьезные прения – Брюссель был недоволен тем, что в странах ставят национальное право выше европейского. Тем не менее, ЕК на неделе одобрила план восстановления Польши на 35 млрд евро – средства решили выплатить стране из-за ее позиции по украинскому вопросу, при этом в любой момент финансирование может прекратиться, если власти начнут отходить от общеевропейских ценностей в политике. 

"Союз вместо того, чтобы пойти на компромисс с Польшей, должен самораспуститься и через несколько мгновений создать новое сообщество, основанное на Германии и Франции, но без Польши и Венгрии", – считает бывший польский лидер. 

Подобные высказывания в Польше считают антигосударственными в то время, когда страна столкнулась с серьезными последствиями пандемии и сейчас туда прибыло много беженцев. Однако Валенса с такой оценкой не согласен. По его словам, без верховенства европейского закона эти деньги бессмысленны, поскольку их все равно "разбозарят и украдут". 

Источник: Interia ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей