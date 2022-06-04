Европейским странам нужна новая коалиция без Варшавы и Будапешта

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Евросоюз должен объявить о своем самораспуске из-за согласия на польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса. Об этом он сказал в интервью изданию Interia.

Политик считает, что одобрение Европейской комиссией плана является поражением. Компромисс со стороны ЕС будет, по его мнению, крайне губительным.

До начала спецоперации между Европейским союзом, Польшей и Венгрией были серьезные прения – Брюссель был недоволен тем, что в странах ставят национальное право выше европейского. Тем не менее, ЕК на неделе одобрила план восстановления Польши на 35 млрд евро – средства решили выплатить стране из-за ее позиции по украинскому вопросу, при этом в любой момент финансирование может прекратиться, если власти начнут отходить от общеевропейских ценностей в политике.

"Союз вместо того, чтобы пойти на компромисс с Польшей, должен самораспуститься и через несколько мгновений создать новое сообщество, основанное на Германии и Франции, но без Польши и Венгрии", – считает бывший польский лидер.

Подобные высказывания в Польше считают антигосударственными в то время, когда страна столкнулась с серьезными последствиями пандемии и сейчас туда прибыло много беженцев. Однако Валенса с такой оценкой не согласен. По его словам, без верховенства европейского закона эти деньги бессмысленны, поскольку их все равно "разбозарят и украдут".