Напряженность в отношениях двух стран чревата для Белого дома новыми рисками

Военнослужащие американской армии могут лишиться вооружения, если Китайская Народная республика примет решение о прекращении поставок редкоземельных минералов в Соединенные Штаты, пишет Fox News.

Как отмечает источник, 17 редкоземельных элементов составляют практически все электронное оборудование, которое используются воооруженными силами Соединенных Штатов – включая новейшие истребители F-35, танки M1 Abrams и ракеты "земля-воздух" с портативными радиостанциями.

Для Штатов весьма проблематичен факт контроля Китаем практически 90 процентов мировых поставок редкоземельных элементов, необходимых для нацбезопасности США. Минобороны уже представило свое предложение по изменению законодательной отрасли, попросив Конгресс выделить 253,4 миллиона долларов для стимулирования добычи полезных ископаемых в США.

"Если цепочка поставок указаннах минералов будет нарушена, страна лишится боевой авиации, танкостроение будет прекращено, а у личного состава появятся проблемы со связью", – говорится в материале.

У Соединенных Штатов собственных запасов необходимого сырья остается максимум на год. В стране, к тому же, действуют жесткие экологические нормы, ограничивающие собственную добычу. Учитывая рост напряженности в отношениях двух держав из-за Тайваня и Украины, монопольное положение Пекина вызывает у Белого дома опасения.