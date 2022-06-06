В России призвали проучить западные страны

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев полагает, что демарш с самолетом главы МИД России Сергея Лаврова касался всей России, а не был адресован конкретно к политику. Об этом он написал в своем Telegram.

Напомним, ранее Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство вокруг Сербии для пролета самолета российского дипломата. Информацию подтвердили в МИД, передает RT.

Косачев считает, что эти три государства действовали по указке НАТО. В противном случае на такой шаг европейские страны бы не решились. Так альянс пытался вмешаться в дела России и Сербии, оказав дополнительное давление на сербских властей.

"Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было", – написал он.

Официальный представитель МИД, комментируя инцидент, отмечала, что Россия не намерена устанавливать "железный занавес". Она указала, что у стран Запада нет морального права учить кого-то чему-то, заявив, что некоторые из них считают себя центром мира, передает телеканал "360".