Озвучен вероятный ответ Москвы на скандал с самолетом Лаврова в ЕС

Озвучен вероятный ответ Москвы на скандал с самолетом Лаврова в ЕС
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России призвали проучить западные страны

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев полагает, что демарш с самолетом главы МИД России Сергея Лаврова касался всей России, а не был адресован конкретно к политику. Об этом он написал в своем Telegram.

Напомним, ранее Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство вокруг Сербии для пролета самолета российского дипломата. Информацию подтвердили в МИД, передает RT

Косачев считает, что эти три государства действовали по указке НАТО. В противном случае на такой шаг европейские страны бы не решились. Так альянс пытался вмешаться в дела России и Сербии, оказав дополнительное давление на сербских властей. 

"Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было", – написал он.

Официальный представитель МИД, комментируя инцидент, отмечала, что Россия не намерена устанавливать "железный занавес". Она указала, что у стран Запада нет морального права учить кого-то чему-то, заявив, что некоторые из них считают себя центром мира, передает телеканал "360"

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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