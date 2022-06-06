Вашингтон добился того, к чему шел последние 60 лет

Недавние санкции, принятые европейцами для противодействия России, стали самоубийством для Евросоюза – и к этому его подтолкнули Соединенные Штаты, пишет редакция польского издания Myśl Polska.

Отказ от российских энергоносителей представляется как шаг к серьезному ослаблению или уничтожению России, в котором Европа должна пожертвовать с собой. Однако в американской политике нет ничего нового – заставить европейцев отказаться от российского топлива Вашингтон пытается последние 60 лет.

Соединенные Штаты в этой экономической войне почти ничего не теряют. Единственным побочным эффектом является рост цен на энергоносители, но в этом всегда можно обвинить политику Владимира Путина, передает Общественная служба новостей.

"Центральной и Восточной Европе грозит превращение в мертвую периферию богатой Европы, отрезанной от России", – указывается в статье.

То, что раньше поляки считали "зависимостью", в действительности оказалось преимуществом страны, поскольку с помощью транзита российского топлива Польша получала собственную выгоду. Отказ от "зависимости" обернется огромными затратами, экономическим кризисом и потерей миллионов рабочих мест.