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Российская Федерация готова ответить необходимым образом на поставки для украинской стороны реактивных систем залпового огня. В частности, РФ готова атаковать инфраструктуру ВСУ, сообщил глава комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Парламентарий отметил, что Кремль уже ранее выступал с подобным заявлением, реагируя на новость о решении Белого дома предоставить Украине РСЗО HIMARS. Речь идет о тех объектах, в отношении которых российская сторона еще ничего не предпринимает и "воздерживается".
Картаполов также уточнил, отвечая на вопрос о том, о каких конкретных объектах может идти речь, что в этот список может входить и аэропорт Киева, и мосты для автомобильного передвижения, и железнодорожные направления.
До сих пор, отметил военный эксперт, российская сторона не нанесла удара ни по зданию минобороны Украины, ни по генштабу с Верховной Радой, ни по остальным ведомствам, которые принимают все решения.
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