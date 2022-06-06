Войска пока что обходят стороной все силовые ведомства Незалежной

Российская Федерация готова ответить необходимым образом на поставки для украинской стороны реактивных систем залпового огня. В частности, РФ готова атаковать инфраструктуру ВСУ, сообщил глава комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Парламентарий отметил, что Кремль уже ранее выступал с подобным заявлением, реагируя на новость о решении Белого дома предоставить Украине РСЗО HIMARS. Речь идет о тех объектах, в отношении которых российская сторона еще ничего не предпринимает и "воздерживается".

Картаполов также уточнил, отвечая на вопрос о том, о каких конкретных объектах может идти речь, что в этот список может входить и аэропорт Киева, и мосты для автомобильного передвижения, и железнодорожные направления.

До сих пор, отметил военный эксперт, российская сторона не нанесла удара ни по зданию минобороны Украины, ни по генштабу с Верховной Радой, ни по остальным ведомствам, которые принимают все решения.