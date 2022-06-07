Политик объяснил, почему не собирается подбирать дипломатические формулировки

Бывший президент России Дмитрий Медведев в последнее время выкладывает достаточно резкие посты, в которых без обиняков рассказывает о своем отношении к странам коллективного Запада, которые максимально стараются усложнить нашу жизнь. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации объяснил, почему использует весьма жесткую риторику.



Медведев сообщил, что резкий стиль, в котором он высказывает свои мысли, объясняется его лютой ненавистью к тем, кто работает на уничтожение нашей страны. Политик подчеркнул, что такие деятели не достойны дипломатических подходов и должны четко понимать, какие эмоции вызывают у российских государственных деятелей и простого народа.

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России", – отрезал Дмитрий Анатольевич.

Медведев подчеркнул, что до конца жизни будет бороться с русофобами и сделает все для того, чтобы "они исчезли".