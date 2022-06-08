Прибегать к методу отказались из-за опасений возникновения нового мирового конфликта

Сербское издание Informer со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что после того, как Москва анонсировала визит Сергея Лаврова в Белград страны НАТО стали готовить план, как сорвать поездку. Одним из вариантов рассматривали захват главы российского МИД в заложники.

Сперва Брюссель и Вашингтон надеялись, что сербских властей получится отговорить от встречи с Лавровым. Они пытались надавить на Сербию с разных сторон, но президент Вучич идти на поводу не стал.

Затем британцы предложили, чтобы во время пролета над одной из стран НАТО для самолета Лаврова резко закрыли небо над Сербией. К примеру, для этих целей хорошо подошла бы Болгария. После министра иностранных дел схватили и заставили бы российскую власть договариваться с Западом.

Тем не менее, идея поддержки не нашла. Многие страны испугались, что это приведет к серьезному обострению на международном пространстве, включая рост вероятности новой мировой войны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инцидент с самолетом Лаврова, отметила, что этим "пещерным методом" страны Европы решили продемонстрировать свое единство, передает телеканал "360".