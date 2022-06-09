Чем России грозит слияние Молдавии и Румынии

Чем России грозит слияние Молдавии и Румынии
Кадр: www.youtube.com
Кишиневские власти готовят серьезные перемены стране

Молдавия стала лакомым куском для коллективного Запада, который активно подталкивает страну к сотрудничеству с Североатлантический альянсом. Откровенно прозападного курса придерживается нынешняя руководительница государства Майя Санду. При этом, как ранее заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, действующие кишиневские власти готовят республику к военному и политическому присоединению к Румынии. Чем это грозит России, объяснил эксперт Константин Блохин.

В последнее время бывшая советская республика становится все дальше от нашей страны и стремится на Запад. При этом такие настроения, в основном, поддерживают власть имущие, а не простые граждане. Когда пост президента заняла обладательница румынского паспорта Санду, ситуация резко обострилась. Разговоры о слиянии Молдавии и Румынии стали значительно громче. На этом фоне резко усилилась антироссийская истерия.

Очевидно, что реализация плана по слиянию сильно заденет Приднестровскую молдавскую республику. В целом ситуация в регионе достаточно сложная. С одной стороны, на него может напасть Украина, с другой стороны, сохраняется опасность, исходящая от Молдавии и Румынии. Размещенные в ПМР российские миротворцы заставят Москву реагировать соответствующим образом.

По прогнозам эксперта, самый негативный сценарий – втягивание в конфликт Румынии, которая является членом НАТО. Впрочем, с высокой долей вероятности, стремление Молдавии к поглощению другой страной приведет к украинскому образцу, когда часть территорий заявит о желании выйти из состава республики, отмечает телеканал RT.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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