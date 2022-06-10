Странная реакция главы Финляндии на слова Путина о Петре I удивила британскую прессу

Странная реакция главы Финляндии на слова Путина о Петре I удивила британскую прессу
Петр Великий. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Саули Ниинистё спешно покинул Швецию

Британские журналисты обратили внимание на любопытный факт: финский главнокомандующий Саули Ниинистё во время своего визита на Аландские острова неожиданно отказался ужинать с королем Швеции Густавом XVI. Внимательные британцы связали этот необычный инцидент с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

По мнению британских журналистов, именно недавнее заявление президента нашей страны заставило финна отказаться от совместной трапезы с шведским королем и спешно покинуть острова.

Речь идет о выступлении Владимира Владимировича на встрече с молодыми бизнесменами. Там Путин также обратил внимание на наследие Петра Великого. Президент подчеркнул, что во время войн со Швецией император России ничего не отторгал, а возвращал.

"Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", – заметил главнокомандующий.

Daily Mail обратило внимание, что спустя несколько часов после этого финский лидер забрал свою жену и спешно отбыл в Хельсинки. При этом на вечер у него был запланирован ужин с королем Швеции и его супругой королевой Севильей, который пришлось отменить.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Названы готовящие переворот против Зеленского силы

Весьма вероятно, киевскому режиму осталось недолго

США ждет "неприятный сюрприз" при попытке завоевать Россию - Sohu

В Китае напомнили о важном российском преимуществе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей