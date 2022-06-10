Саули Ниинистё спешно покинул Швецию

Британские журналисты обратили внимание на любопытный факт: финский главнокомандующий Саули Ниинистё во время своего визита на Аландские острова неожиданно отказался ужинать с королем Швеции Густавом XVI. Внимательные британцы связали этот необычный инцидент с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.



По мнению британских журналистов, именно недавнее заявление президента нашей страны заставило финна отказаться от совместной трапезы с шведским королем и спешно покинуть острова.

Речь идет о выступлении Владимира Владимировича на встрече с молодыми бизнесменами. Там Путин также обратил внимание на наследие Петра Великого. Президент подчеркнул, что во время войн со Швецией император России ничего не отторгал, а возвращал.

"Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", – заметил главнокомандующий.

Daily Mail обратило внимание, что спустя несколько часов после этого финский лидер забрал свою жену и спешно отбыл в Хельсинки. При этом на вечер у него был запланирован ужин с королем Швеции и его супругой королевой Севильей, который пришлось отменить.