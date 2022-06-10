В ответ народ пригрозил вернуть Вильнюсский край Польше

Литовский депутат Сейма Матас Малдейкис заявил, что у России нужно забрать Смоленск, отменив действие Поляновского договора 1634 года. Об этом он написал в соцсетях, передает "Газета.ру".

Так он отреагировал на предложение Евгения Федорова отозвать признание независимости Литвы 1991 года. Ранее депутат внес подобный инициативу на рассмотрение законодателей. Он указал, что постановление было принято в стране незаконно.

Малдейскис написал, что если Россия решится на такой шаг, то Литва потребует вернуть "все оккупированные территории" Великому княжеству.

"Смоленск – это Литва!", – указал он.

В комментариях публика заявила, что депутат должен помнить, в каком положении в данный момент находится его страна. По словам одного из комментаторов, Россия сможет воплотить задуманное, а у Литвы таких возможностей нет.

"Вы не забыли, кто подарил Литве Вильнюсский край в 1939 году? Это был Сталин, так что Россия может, например, отменить свое решение и вернуть его Польше", – пишут люди.

Некоторые напомнили, что война между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства, пишет ОСН.