Дошло до угроз войны: министры обороны США и Китая разругались при первой встрече

Дошло до угроз войны: министры обороны США и Китая разругались при первой встрече
Фото: Amanda Andrade-Rhoades - Pool vi/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Стороны не смогли договориться по вопросу Тайваня

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны КНР Уэй Фэнхэ впервые встретились лично на крупном оборонном саммите в Сингапуре. Как сообщает CNN, общение высокопоставленных лиц закончилось серьезной ссорой. 

Американец заявил, что Китай пытается изменить статус-кво Тайваня. Китайский представитель, в свою очередь, обвинил Вашингтон в том, что он пытается дестабилизировать обстановку, поставляя Тайбэю вооружения. 

По словам министра США, американское руководство привержено политике "единого Китая". При этом в Пентагоне обеспокоены, что в последнее время китайские вооруженные силы "становятся все более агрессивными, небезопасными и непрофессиональными в регионе". 

Министр обороны Китая, отвечая на доводы Остина, указал, что это не китайская сторона нарушила многолетнюю политику, которая обеспечивала стабильность в Тайваньском проливе, напомнив о недавней военной помощи острову со стороны США.

"Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайская армия определенно без колебаний начнет войну любой ценой", – заявил Вэй на встрече, передает NDTV. 

Китайская сторона отметила, что использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет иметь успеха, а также, что остров является китайским. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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