Варшава хотела спровоцировать скандал

Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов, передает РИА "Новости".

По его словам, во время заседания накануне польская делегация вела себя слишком агрессивно. Россия переизбирается в состав Совета автоматически последние 60 лет, поскольку является одним из самых высокоразвитых государств в этом вопросе. Однако от лица Варшавы чиновники едва не поставили вопрос о том, что одобрять это остальным странам этого не стоит.

Польская сторона выступила с рядом заявлений, перечислив, по словам постпреда, "все так называемые российские грехи", после чего удалилась из зала – туда же последовала представитель Украины.

Ульянов отметил, что после такой инициативы некоторые страны сделали намек, что переизбрание России может быть заблокировано. Однако пока они ведут себя нерешительно из-за ядерного авторитета российского государства – понижение статуса в МАГАТЭ может только ухудшить ситуацию.