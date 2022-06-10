Путин намекнул на будущее России в своей речи - эксперт

Путин намекнул на будущее России в своей речи - эксперт
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент может пойти по стопам Петра I

Украинский блогер и политолог Татьяна Монтян в своем Telegram-канале заявила, что Владимир Путин в своей недавней речи мог намекнуть на будущее России и раскрыл свои планы. 

Ее внимание привлекло высказывание президента о Петре I, который "не отторгал территории, а возвращал и укреплял". Глава заявил, что аналогичная участь выпала и на долю нынешней власти. Он напомнил, что во время закладки Санкт-Петербурга в Европе никто не признавал территорию города. 

Монтян полагает, что Владимир Путин может пойти по стопам Петра, вернув стране прибалтийские территории. 

"Самое интересное, что Украина в данном историческом экскурсе была обойдена стороной, и на главную сцену вышли… прибалтийские территории, которые Петр І собирал в новосозданную Российскую Империю. Особенно пикантно в данном случае было упоминание Нарвы, как одного из освобожденных тогда из-под западной оккупации городов", – пишет она. 

Эксперт полагает, что такой сценарий вполне вероятен, поскольку в последнее время в Прибалтике растет нетерпимость к русскому миру. 

Источник: Telegram
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