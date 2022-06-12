Путин раскрыл свою крестьянскую родословную

Путин раскрыл свою крестьянскую родословную
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ в свое время навел справки и составил генеалогическое древо

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, выступая на церемонии вручения государственных премий и медалей для Героев Труда, что смог в свое время узнать информацию о своих предках – аж до времен правления первого из рода Романовых.

Оказалось, что предками главы государства были крестьяне – а позднее и рабочие люди. Российский лидер продолжил тему, которую начал перед ним раскрывать театральный режиссер Никита Михалков – у того предок выступал хранителем печати при Михаиле Федоровиче Романове.

У Путина же (что установлено в ходе документального подтвеждения, указал сам президент) родословная сводится к крестьянам и простым рабочим.

Ранее глава РФ рассказал в беседе с многодетными семьями, что его мама работала ночью, чтобы днем было время посидеть с сыном. Отрабатывала смены няней в больницах, а свободное время уделяла родному ребенку.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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