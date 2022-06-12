Глава РФ в свое время навел справки и составил генеалогическое древо

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, выступая на церемонии вручения государственных премий и медалей для Героев Труда, что смог в свое время узнать информацию о своих предках – аж до времен правления первого из рода Романовых.

Оказалось, что предками главы государства были крестьяне – а позднее и рабочие люди. Российский лидер продолжил тему, которую начал перед ним раскрывать театральный режиссер Никита Михалков – у того предок выступал хранителем печати при Михаиле Федоровиче Романове.

У Путина же (что установлено в ходе документального подтвеждения, указал сам президент) родословная сводится к крестьянам и простым рабочим.

Ранее глава РФ рассказал в беседе с многодетными семьями, что его мама работала ночью, чтобы днем было время посидеть с сыном. Отрабатывала смены няней в больницах, а свободное время уделяла родному ребенку.