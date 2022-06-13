Москва может воспользоваться ситуацией внутри блока

Спецоперация России на Украине стала следствием постоянных просчетов НАТО, считает обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл. По его мнению, конфликт обнажил все слабости альянса, и в любой момент Москва может пробить в его щите брешь.

Журналист полагает, что обстановка внутри Североатлантического блока в последнее время стала более напряженной, раскрыв "блеф" о едином фронте стран. В качесте примера он привел позицию Джо Байдена, который остается де-факто главой НАТО, избегающем вовлекания натовцев в конфликт, Эммануэля Макрона, мечтающего о независимости ЕС, Олафа Шольца, тормозящего все поставки вооружения на Украину, а также Виктора Орбана, защищающего другую сторону. Дополнительным фактором стала позиция Эрдогана по членству Финляндии и Швеции.

"В совокупности все доводы и оправдания пассивности и бездействия создают картину альянса, значительно менее сплоченного, могущественного и организованного, чем это представляют его поклонники", – указывается в статье.

Тисдалл отмечает, что НАТО смогли наверстать потерянные позиции после вывода войск из Афганистана своей быстрой реакцией на Украинский конфликт. Однако по мере того, как затягиваются боевые действия, наружу выходят внутренние противоречия альянса. Москва за этим внимательно наблюдает, понимая, что любые военные провокации вызовут "парализующую какофонию противоречивых голосов" между странами-членами блока.

Эксперт полагает, что если в НАТО не поймут, что допустили множество ошибок и не предпримут каких-либо решающих действий, то, вполне вероятно, альянс потерпит поражение перед Россией.