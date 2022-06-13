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Во время открытия спортивного тира в Школьном комплексе в Мышкуве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мирное время давно прошло, поэтому жителям страны нужно быть готовым в любой момент отстоять свое право на свободу. Его слова приводит TVP Info.
Польский политик заявил, что долгое время Варшава находилась "под ногой" Москвы – возвращаться назад к этому "рабству" в Польше не хотят. Он заявил, что поляки "отвергают колониализм и империализм".
"Если Россия когда-нибудь задумает напасть на Польшу, она должна знать, что 40 миллионов поляков готовы с оружием в руках защищать свою Родину", – заявил премьер.
Сейчас, указал Моравецкий, одним из главных приоритетов в стране станет усиление численности вооружения, разработка нового вида оружия, а также закупка передовой военной техники за границей.
По его словам, на этом фоне в стране нужно сделать больше тиров, которые были бы доступны всем полякам. Также необходимо пересмотреть закон об оружии, чтобы урегулировать вопрос доступа к нему рядовых граждан.
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