Варшава боится нападения Москвы

Во время открытия спортивного тира в Школьном комплексе в Мышкуве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мирное время давно прошло, поэтому жителям страны нужно быть готовым в любой момент отстоять свое право на свободу. Его слова приводит TVP Info.

Польский политик заявил, что долгое время Варшава находилась "под ногой" Москвы – возвращаться назад к этому "рабству" в Польше не хотят. Он заявил, что поляки "отвергают колониализм и империализм".

"Если Россия когда-нибудь задумает напасть на Польшу, она должна знать, что 40 миллионов поляков готовы с оружием в руках защищать свою Родину", – заявил премьер.

Сейчас, указал Моравецкий, одним из главных приоритетов в стране станет усиление численности вооружения, разработка нового вида оружия, а также закупка передовой военной техники за границей.

По его словам, на этом фоне в стране нужно сделать больше тиров, которые были бы доступны всем полякам. Также необходимо пересмотреть закон об оружии, чтобы урегулировать вопрос доступа к нему рядовых граждан.