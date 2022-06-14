Глава КНР подписал указ о спецоперации на Тайване - СМИ

Глава КНР подписал указ о спецоперации на Тайване - СМИ
Си Цзиньпин. Фото: Xie Huanchi/www.globallookpress.com
Пекин уже распределил основные цели кампании

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет использовать вооруженные силы НОАК (Народной освободительной армии Китая – прим. ред.) в невоенных целях. На Западе решение Пекина вызвало обеспокоенность – якобы КНР может таким образом готовиться к "вторжению на Тайвань" в рамках специальной операции.

Китай настаивает, что остров, где проживают 23 миллиона человек, является частью КНР. Указ главы ЦК вступает в силу 15 июня. 

"В основном в документе систематически регулируются базовые принципы, организация и командование, оперативное обеспечение и политическая работа. Это обеспечивает правовую основу для мирной военной операции", – говорится в материале.

В документе также отмечается, что цель военной операции на Тайване заключается в поддержании национального суверенитета Китая и региональной стабильности.

Как пишет "Свободная Пресса", в КНР уже приступили к строительству истребителя шестого поколения. Самолетные разработки ведутся вместе с Россией, от поставок которой зависит порядка 40% летного парка китайских воздушных сил.

Источник: Radio Free Asia ✓ Надежный источник
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