Дипломат побеседовала с корреспондентом об Украине

Американские журналисты продолжают с большим рвением освещать в антироссийском ключе ситуацию на территории украинского государства. Западным пропагандистам никто не затыкает рот – представители РФ с готовностью вступают с ними в дискуссию. Так, интересную беседу с журналистом CNN провела официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова.



Представитель Соединенных Штатов Америки поинтересовался у Захаровой о планах России по "возвращению" земель. Речь идет о недавнем заявлении президента Владимира Путина о том, что император Петр Великий не отвоевывал, а возвращал земли, и такая же миссия может выпасть на долю современных властей России. Фредкрик Пляйтген поинтересовался, нельзя ли считать такие "планы" нарушением международного права.

В ответ на это Захарова посоветовала американскому товарищу обратиться к истории собственной страны и задать вопросы Вашингтону по поводу вторжения в Ирак, Сирию, а также разобраться с ситуацией вокруг Косово.

Спустя некоторое время Мария отметила, что не сразу смогла понять истинную причину волнения американца.

"Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Вы про Аляску, что ли?" – с иронией спросила дипломат.

Напомним, при российском императоре Александре II Аляску продали США за 7,2 миллиона долларов.