Ситуация на международной арене продолжает обостряться

Сегодня главной темой в международной повестке является украинский конфликт. Из-за бесчинств незалежных боевиков Российской Федерации пришлось начать специальную военную операцию по защите мирных жителей двух республик Донбасса. При этом конфликт нельзя назвать сугубо локальным – он оказывает огромное влияние на все мировое пространство. Так, известный востоковед Юрий Тавровский указал, чем Киев грозит Пекину.



Специалист обратил внимание, что между украинским конфликтом и ситуацией, которая сложилась у Китайской Народной Республики с Тайванем, есть ряд параллелей. Эксперт убежден, что сейчас в Незалежной отрабатываются механизмы, которые потом будут использованы в конфликте между Поднебесной и непризнанным островным государством

Востоковед считает, что коллективный Запад хочет опробовать разработанные им технологии на Украине с тем, чтобы в дальнейшем использовать полученный опыт в вопросе Китая и Тайваня. Эксперт напомнил, что китайцы, как и русские, являются в некотором роде разделенным народом, поэтому будущее обострение неизбежно.