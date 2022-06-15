Чем Украина угрожает Китаю: востоковед вскрыл неочевидную опасность

Чем Украина угрожает Китаю: востоковед вскрыл неочевидную опасность
Кадр: www.youtube.com
Ситуация на международной арене продолжает обостряться

Сегодня главной темой в международной повестке является украинский конфликт. Из-за бесчинств незалежных боевиков Российской Федерации пришлось начать специальную военную операцию по защите мирных жителей двух республик Донбасса. При этом конфликт нельзя назвать сугубо локальным – он оказывает огромное влияние на все мировое пространство. Так, известный востоковед Юрий Тавровский указал, чем Киев грозит Пекину.

Специалист обратил внимание, что между украинским конфликтом и ситуацией, которая сложилась у Китайской Народной Республики с Тайванем, есть ряд параллелей. Эксперт убежден, что сейчас в Незалежной отрабатываются механизмы, которые потом будут использованы в конфликте между Поднебесной и непризнанным островным государством

Востоковед считает, что коллективный Запад хочет опробовать разработанные им технологии на Украине с тем, чтобы в дальнейшем использовать полученный опыт в вопросе Китая и Тайваня. Эксперт напомнил, что китайцы, как и русские, являются в некотором роде разделенным народом, поэтому будущее обострение неизбежно.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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