В НАТО разработали новый масштабный план защиты от вторжения России - СМИ

В НАТО разработали новый масштабный план защиты от вторжения России - СМИ
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/www.globallookpress.com
Проект будет принят членами альянса в конце месяца

Высокопоставленные чиновники в НАТО продумывают новую оборонную тактику альянса – за помощью в этом вопросе они обращаются к представителям Германии, чтобы адаптировать в стратегии "немецкую модель", пишет Bloomberg. 

План ФРГ включает в себя определение подразделений, которые могут быть переброшены в Литву в короткие сроки, чтобы присоединиться к уже находящимися на месте немецким и союзным войскам. Также план подразумевает заблаговременное размещение в регионе основного оборудования, указывыает URA.RU

Страны НАТО в занчительной степени активизировали развертывание войск, самолетов и кораблей на восточной границе альянса после начала спецоперации России – там стремятся укрепить воинские формирования на будущее, чтобы сдерживать любые потенциальные атаки с российской стороны, хотя, отмечает издание, пока никаких признаков подготовки к ним в Москве нет.

Новый оборонный план повлечет за собой одни из самых значительных изменений военных позиций альянса со времен холодной войны. Предположительно его подпишут лидеры стран в конце июня. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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