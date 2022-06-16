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Высокопоставленные чиновники в НАТО продумывают новую оборонную тактику альянса – за помощью в этом вопросе они обращаются к представителям Германии, чтобы адаптировать в стратегии "немецкую модель", пишет Bloomberg.
План ФРГ включает в себя определение подразделений, которые могут быть переброшены в Литву в короткие сроки, чтобы присоединиться к уже находящимися на месте немецким и союзным войскам. Также план подразумевает заблаговременное размещение в регионе основного оборудования, указывыает URA.RU.
Страны НАТО в занчительной степени активизировали развертывание войск, самолетов и кораблей на восточной границе альянса после начала спецоперации России – там стремятся укрепить воинские формирования на будущее, чтобы сдерживать любые потенциальные атаки с российской стороны, хотя, отмечает издание, пока никаких признаков подготовки к ним в Москве нет.
Новый оборонный план повлечет за собой одни из самых значительных изменений военных позиций альянса со времен холодной войны. Предположительно его подпишут лидеры стран в конце июня.
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