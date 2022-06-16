"Мечта прокурора": Минобороны РФ прижало к стенке Пентагон

"Мечта прокурора": Минобороны РФ прижало к стенке Пентагон
Кадр: www.youtube.com
Американцы сами вывели себя на чистую воду

После того, как российским войскам удалось осмотреть ряд объектов на территории украинского государства, появилась тревожная информация о преступной работе биологических лабораторий в Незалежной, а также на территориях бывшего Советского Союза. Теперь же, как подчеркнул генерал-лейтенант Игорь Кириллов, вашингтонская администрация сама признала связь Пентагона с опасной биологической деятельностью, развернутой на украинских землях.

Начальник войск хим– и биозащиты отметил, что еще неделю назад на сайте американского Минобороны было размещено официальное заявление о биологической деятельности Соединенных Штатов Америки на землях бывшего Советского Союза. Там был признан факт финансирования нескольких десятков украинских биолабораторий.

Любопытно, что в этом заявлении американцы пытались обелить свою деятельность, заявив, что все их действия якобы были нацелены на пресечение возможности работы советских экспертов в интересах преступных организаций.

"Попытка Вашингтона обелить свою запятнанную репутация обернулась, по сути, "мечтой прокурора", – подчеркнул представитель российского Минобороны.

Кириллов отметил, что Белый дом фактически признал, что американцы осуществляли военно-биологическую деятельность на украинских землях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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