Визит президента возможен при определенных условиях

Французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что допускает свой приезд в российскую столицу в ближайшее время.



Судя по всему, таким образом главнокомандующий Пятой республики старается дать сигнал, что Париж не собирается рвать отношения с Москвой. Макрон подчеркнул, что не исключает визит в Россию, передает интернет-издание URA.RU.

Однако такое важное для международной арены событие может произойти только при определенных условиях. Макрон подчеркнул, что ждет некие сигналы со стороны главы нашего государства Владимира Путина, передает телеканал RT.