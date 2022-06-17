Макрон засобирался в Москву

Визит президента возможен при определенных условиях

Французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что допускает свой приезд в российскую столицу в ближайшее время.

Судя по всему, таким образом главнокомандующий Пятой республики старается дать сигнал, что Париж не собирается рвать отношения с Москвой. Макрон подчеркнул, что не исключает визит в Россию, передает интернет-издание URA.RU.

Однако такое важное для международной арены событие может произойти только при определенных условиях. Макрон подчеркнул, что ждет некие сигналы со стороны главы нашего государства Владимира Путина, передает телеканал RT.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Газпром рассказал о судьбе "Северного потока – 2"

В первоначальные планы пришлось внести корректировки

В НАТО разработали новый масштабный план защиты от вторжения России - СМИ

Проект будет принят членами альянса в конце месяца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей