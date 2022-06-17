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Польское государство в последнее время стало настоящим запевалой в антироссийской симфонии. Дошло до того, что Варшава заговорила о возможном введении своих войск на территорию западной Украины. Мол, таким образом они будут "защищать" земли от россиян. Однако в США более трезво смотрят на ситуацию. Так, американский военный эксперт подчеркнул, что польским войскам не поздоровится, если они действительно решатся на столкновение с нашими бойцами.
Таким мнением поделился известный американский военный эксперт Скотт Риттер. Он напомнил, что в последние годы российская армия прошла серьезную модернизацию и теперь готова к самому мощному противостоянию любым агрессорам. Именно поэтому, если Варшава введет свои войска на украинские территории, полякам придется худо.
"Россия просто раздавит Польшу. Польская армия тонкая, как вафля", – отметил специалист.
Эксперт напомнил, что в Польше в основном служат солдаты-срочники, которые не обладают необходимым опытом и "будут стерты с лица земли", если выступят против российских бойцов.
Тем временем, российские военные продолжают успешно реализовывать задачи спецоперации. Как сообщает телеканал "360", за минувшие сутки российская авиация ликвидировала более 200 украинских националистов.
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