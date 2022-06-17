"Просто раздавят": в США описали незавидную участь огрызнувшейся на Россию Польши

"Просто раздавят": в США описали незавидную участь огрызнувшейся на Россию Польши
Фото: www.unsplash.com
Варшава зря позволяет себе неосторожные высказывания

Польское государство в последнее время стало настоящим запевалой в антироссийской симфонии. Дошло до того, что Варшава заговорила о возможном введении своих войск на территорию западной Украины. Мол, таким образом они будут "защищать" земли от россиян. Однако в США более трезво смотрят на ситуацию. Так, американский военный эксперт подчеркнул, что польским войскам не поздоровится, если они действительно решатся на столкновение с нашими бойцами.

Таким мнением поделился известный американский военный эксперт Скотт Риттер. Он напомнил, что в последние годы российская армия прошла серьезную модернизацию и теперь готова к самому мощному противостоянию любым агрессорам. Именно поэтому, если Варшава введет свои войска на украинские территории, полякам придется худо.

"Россия просто раздавит Польшу. Польская армия тонкая, как вафля", – отметил специалист.

Эксперт напомнил, что в Польше в основном служат солдаты-срочники, которые не обладают необходимым опытом и "будут стерты с лица земли", если выступят против российских бойцов.

Тем временем, российские военные продолжают успешно реализовывать задачи спецоперации. Как сообщает телеканал "360", за минувшие сутки российская авиация ликвидировала более 200 украинских националистов.

Источник: Глас народа ✓ Надежный источник
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