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Сегодня, 17 июня, стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается вводить визовый режим для граждан Российской Федерации. В его планах установить новые порядки уже с 1 июля.
Таким образом действующий на Украине пронацистский режим продолжает осуществлять шаги по эскалации ситуации между Москвой и Киевом. Очевидно, что связи между двумя братскими государствами очень крепки: многие русские люди имеют родственников на Украине, а украинцы – в России.
Позже также стало известно, что украинский кабинет министров уже дал добро на введение визового режима с Российской Федерацией. Уже сегодня, 17 июня, будет принято решение о расторжении действовавшего ранее соглашения между украинским и российским правительствами на безвизовые поездки граждан между двумя странами.
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