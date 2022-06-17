Украина вводит визы для россиян

Украина вводит визы для россиян
Фото: www.unsplash.com
Такое решение принял незалежный президент

Сегодня, 17 июня, стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается вводить визовый режим для граждан Российской Федерации. В его планах установить новые порядки уже с 1 июля.

Таким образом действующий на Украине пронацистский режим продолжает осуществлять шаги по эскалации ситуации между Москвой и Киевом. Очевидно, что связи между двумя братскими государствами очень крепки: многие русские люди имеют родственников на Украине, а украинцы – в России.

Позже также стало известно, что украинский кабинет министров уже дал добро на введение визового режима с Российской Федерацией. Уже сегодня, 17 июня, будет принято решение о расторжении действовавшего ранее соглашения между украинским и российским правительствами на безвизовые поездки граждан между двумя странами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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