Глава государства поделился прогнозом для Старого Света

Текущая ситуация в Европейском союзе грозит населению Европы всплеском политического популизма и ростом радикальных настроений. Как следствие, все завершится сменой правящих элит в Старом Свете, выразил мнение президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе выступления на полях ПМЭФ, которое прошло 17 июня, глава государства указал, что политическая система в Европе (а именно демократические процедуры при проведении выборов) больше напоминают ширму, так как фактически смена элит в ЕС – замена одной группы людей на абсолютно идентичную.

Тем не менее, добавил президент, суть прежняя: национальные интересы в Европе отодвигают на задворки. Ущемленное население неизбежно потребует социальных и экономических перемен, а такие настроения будут сопровождаться сменой элит.