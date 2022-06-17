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Текущая ситуация в Европейском союзе грозит населению Европы всплеском политического популизма и ростом радикальных настроений. Как следствие, все завершится сменой правящих элит в Старом Свете, выразил мнение президент Российской Федерации Владимир Путин.
В ходе выступления на полях ПМЭФ, которое прошло 17 июня, глава государства указал, что политическая система в Европе (а именно демократические процедуры при проведении выборов) больше напоминают ширму, так как фактически смена элит в ЕС – замена одной группы людей на абсолютно идентичную.
Тем не менее, добавил президент, суть прежняя: национальные интересы в Европе отодвигают на задворки. Ущемленное население неизбежно потребует социальных и экономических перемен, а такие настроения будут сопровождаться сменой элит.
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