В Кремле утверждают, что подготовки к церемонии не было

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от вручения ордена Александра Невского в России. Об этом сообщает издание "Подъем".

Ранее казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщили, что Токаев отказался от российской награды из-за своей принципиальной позиции – он не хочет их получать ни на родине, ни за рубежом до тех пор, пока занимает президентский пост.

Песков указал, что церемонии награждения даже не планировалось.

"Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", – отметил он.

Политолог Ербол Едилов утверждает, что похожий инцидент с Токаевым произошел еще до этого. По его словам, президент Казахстана во время недавнего визита в Бишкек отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" первой степени.

Орденом Александра Невского был награжден предшественних Токаева Нурсултан Назарбаев в 2015 году.

Ранее, во время выступлния на ПМЭФ президент заявил, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР, считая их "квазигосударственными территориями".