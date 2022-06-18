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Во время своего обращения на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин послал странам Запада семь важных сигналов. На них обратил внимание политолог Сергей Марков в беседе с "ПолитРоссией".
Российский президент отмечал, что на страну обрушилось невероятное внешнее давление. Однако государству удалось выстоять под этим напором, а также сохранить место на мировых рынках. Основной эффект от западных санкций, напротив, пришелся на США и европейские страны.
Марков считает, что в речи Путина самыми важными были несколько аспектов: Россия не поддается ударам, она обязательно завершит спецоперацию, достигнув намеченных целей, США и ЕС – прошлый век, Россия больше не будет иметь дел с Евросоюзом, Соединенные Штаты возвышают себя над другими нациями, западная экономическая политика неправильная, российские власти восстановят нормальные отношения с ЕС и США, как только там будут править компетентные политики.
При этом политолог отметил, что Владимир Путин, оценивая заявления Джо Байдена о его вине в рекордной инфляции в США, вел себя поразительно тактично. Этим, считает эксперт, президент нанес своему американскому коллеге репутационный удар.
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