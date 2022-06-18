Семь важных сигналов: эксперт расшифровал речь Путина на ПМЭФ

Семь важных сигналов: эксперт расшифровал речь Путина на ПМЭФ
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер нанес удар по американскому коллеге

Во время своего обращения на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин послал странам Запада семь важных сигналов. На них обратил внимание политолог Сергей Марков в беседе с "ПолитРоссией". 

Российский президент отмечал, что на страну обрушилось невероятное внешнее давление. Однако государству удалось выстоять под этим напором, а также сохранить место на мировых рынках. Основной эффект от западных санкций, напротив, пришелся на США и европейские страны. 

Марков считает, что в речи Путина самыми важными были несколько аспектов: Россия не поддается ударам, она обязательно завершит спецоперацию, достигнув намеченных целей, США и ЕС – прошлый век, Россия больше не будет иметь дел с Евросоюзом, Соединенные Штаты возвышают себя над другими нациями, западная экономическая политика неправильная, российские власти восстановят нормальные отношения с ЕС и США, как только там будут править компетентные политики. 

При этом политолог отметил, что Владимир Путин, оценивая заявления Джо Байдена о его вине в рекордной инфляции в США, вел себя поразительно тактично. Этим, считает эксперт, президент нанес своему американскому коллеге репутационный удар. 

Источник: ПолитРоссия
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