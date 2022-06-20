Литва дала России веский повод начать войну - эксперт

Литва дала России веский повод начать войну - эксперт
Фото: pixabay.com
Вильнюс пошел на суицидальный шаг, ограничив поставки товаров в Калининградский регион

Политолог Ростислав Ищенко полагает, что решение Литвы прекратить транзит подсанкционной продукции по железным дорогам в сторону Калининграда стало готовым casus belli – поводом для объявления войны. Своим мнением он поделился в колонке для издания "Украина.ру". 

Эксперт напомнил, что ранее глава Роскосмоса Рогозин назвал подобный шаг суицидальным. И это связано не только с тем, что граница литовского государства определяется тем же договором, что и беспрепятственный транзит в Калининградскую область. 

По его словам, согласно нормам международного права, препятствие для любого государства в доступе к собственному анклаву трактуется как агрессия против этой страны, пишет Общественная служба новостей

"Друзья Литвы сделают вид, что ничего не случилось, ведь в Калининград можно плавать, но на деле это не аргумент, сухопутный транзит также должен быть обеспечен", – приводит его слова URA.RU.

Ранее, 18 июня, Литовские железные дороги прекратили поставлять товары, попавшие под санкции, в Калининградскую область. По словам губернатора Алиханова, под ограничения попало около 50% грузов, перевозимых со стороны России. 

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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