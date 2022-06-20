Россия пригрозила Литве из-за блокады Калининградской области

Россия пригрозила Литве из-за блокады Калининградской области
Фото: pixabay.com
Запрет на транспортный транзит потребовали отменить

Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов из-за прекращения транзита товаров в Калининградскую область. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи с временной поверенной в делах Литвы в ведомстве. 

Госпоже Умбрасене выразили решительный протест из-за запрета транзита грузов в Калининград по Литовским железным дорогам. Действия Вильнюса на фоне Совместного заявления РФ и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России от 2002 года в МИД оценивают как враждебные.

"Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", – говорится в сообщении.

В Литве заявляют, что решение о прекращении транзитных поставок грузов в Калиниградскую область было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством. 

В Калининграде указывают, что попавшие под запрет транзита товары будут доставлять морем – это примерно 50% от всех поставок в регион. 

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
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