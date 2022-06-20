Запрет на транспортный транзит потребовали отменить

Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов из-за прекращения транзита товаров в Калининградскую область. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи с временной поверенной в делах Литвы в ведомстве.

Госпоже Умбрасене выразили решительный протест из-за запрета транзита грузов в Калининград по Литовским железным дорогам. Действия Вильнюса на фоне Совместного заявления РФ и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России от 2002 года в МИД оценивают как враждебные.

"Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", – говорится в сообщении.

В Литве заявляют, что решение о прекращении транзитных поставок грузов в Калиниградскую область было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством.

В Калининграде указывают, что попавшие под запрет транзита товары будут доставлять морем – это примерно 50% от всех поставок в регион.