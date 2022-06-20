Такого козыря нет даже у Штатов

Вопреки расхожему мнению о мощности России как о военной и энергетической державе, основное оружие, которое будет использовать Кремль в Европе и на Западе в целом – беспорядке, которые вспыхнут по миру в 2022 году. Соответствующее мнение выразил британский обозреватель, исследователоь Центра анализа европейской политик Эдвард Лукас.

По словам автора, речь идет не о военном арсенале. Угрожает миру, прежде всего, миграция и беспорядки, вызванные нарушением цепочек логистических поставок и, как следствие, голодом, который приближается к бедным странам – в частности, на Ближний Восток и Африку.

Так, проверка "свободы судоходства", которую с легкостью могут учинить западные государства для осуществления своих маршрутов по черноморским водам, требует согласия Анкары, поскольку та ответственна за проход судов по Босфору. Хотя договориться с ней по линии ООН по открытию путей в Черном море пока что никак не удается.

В кругах забуксовавшей дипломатии все чаще говорят о Черном море в связи с ситуацией на Украине. Постпред Соединенных Штатов в НАТО Джулианна Смит заявила, что именно "российская блокада" якобы спровоцировала продовольственные проблемы по всему миру – несмотря на то, что именно Москва неоднократно выступала за переговоры по вывозу украинского зерна.