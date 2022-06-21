В Китае назвали два главных козыря России в борьбе с санкциями

В Китае назвали два главных козыря России в борьбе с санкциями
Фото: Jaunt and Joy/unsplash.com
Эксперты указали на ключевые преимущества российской экономики

Глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин считает, что самыми крупными козырями России в противодействии санкциям Запада являются энергия и продовольствие. Своим мнением он поделился в беседе с "Гуаньча". 

Эксперт полагает, что сейчас стране удается отлично справляться с органичениями, передает Общественная служба новостей. Последние несколько лет руководство страны укрепляло экономику, из-за чего доля собственных инвестиций в основной капитал была на уровне 60%. Западных санкций недостаточно для того, чтобы серьезно навредить российской экономической системе – напротив, они нанесли удар по европейским странам. 

Главной проблемой для них стал отказ от поставок российского топлива. Москве удалось быстро найти новых покупателей – на этом фоне объем экспорта вырос на 30% в условиях санкций. Евросоюз, в свою очередь, в ближайшие три-пять лет найти альтернативу на сможет. 

Полин напомнил, что после визита Макрона, Шольца и Драги в Киев поставки газа по "Северному потоку" внезапно сократились на 60%. 

"Это как раз совпало со взрывом на заводе сжиженного газа в американском Техасе, что привело к подорожанию природного газа в Европе еще на 27%", – отметил он.

Второй аспект – это российское зерно. Россия в этом году сможет поддерживать производство пшеницы на высоком уровне, а также экспортирует порядка 50 млн тонн зерна, что соответствует показателям прошлого года. Аналитик отметил, что Москва исправно выполняет свои обязанности в этом вопросе, указывает URA.RU

Источник: Гуаньча ✓ Надежный источник
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